Nubifragio a Milano | raffiche di vento | pioggia forte | alberi caduti e tetti scoperchiati | è allerta arancione – I video

(Di sabato 26 agosto 2023)dibattente,e tanti altri danni. Dopo le temperature degli ultimi giorni, ail 23 agosto è stata la giornata più calda dal 1763, torna il maltempo, con un violentoche si è abbattuto intorno alle 16 nel capoluogo lombardo, così come in provincia. Le autorità regionali e comunali hanno confermato l’meteoe previsto grandine,die trombe d’aria. A essere più colpita daldi oggi la zona Sud-Ovest della città e i comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Secondo quanto riferito dal 118 nel centro città un uomo è stato soccorso dopo ...

Un forte vento e un intenso acquazzone si sono abbattuti su. La città sta affrontando un violento temporale come previsto dalle recenti allerte meteo . Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per monitorare i livelli dei fiumi ...Vento forte e tanta pioggia, strade allagate e qualche tetto scoperchiato. Nei video che circolano in rete, le immagini del temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su. Nelle immagini riprese dai piani alti dei palazzi, si vedono alberi piegati sotto la forza della corrente, strade già piene d'acqua, e anche grossi chicchi di ghiaccio che colpiscono le auto. ......30 la linea ferroviaria- Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. Sono al lavoro i tecnici di Rfi.e vento a 100 km/h a ...

Nubifragio oggi a Milano, gli ultimi aggiornamenti Adnkronos

È durato pochi minuti il violento temporale accompagnato da sibili di vento che si è scatenato nel Milanese. Il cielo si è schiarito poco dopo ma la forza dell'evento ha fatto spaventare molti cittadi ...Dopo il grande caldo dei giorni scorsi il maltempo è arrivato puntuale in Lombardia con forti piogge, accompagnate da raffiche di vento a Milano e in regione. Nel… Leggi ...