Nubifragio a Milano | i primi danni avvenuti nel capoluogo lombardo

(Di sabato 26 agosto 2023)ad agosto tra alberi caduti e tetti pericolanti: ecco tutti inel, nelle ultime ore si è abbattuto unche ha causato numerosialla popolazione. Il violento temporale ha colto di sorpresae tutti i suoi abitanti con grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. L’allerta maltempo un giorno fa era stata annunciata proprio sugli account social de la Regione Lombardia: “La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali forti”. Leggi anche –> Autunno 2023, ecco tutti i programmi che andranno in onda in TV Ecco iche riporta il...

Allerta anche nel territorio italiano, soprattutto in Lombardia dove nelle scorse ore un v iolentosi è abbattuto sulla città di. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ...oggi ae in parte della Lombardia. Molti gli alberi caduti, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversi tetti pericolanti di cui uno anche nella ...oggi ae in parte della Lombardia. Molti gli alberi caduti, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversi tetti pericolanti di cui uno anche ...

Nubifragio oggi a Milano, gli ultimi aggiornamenti Adnkronos

Sono interrotti i collegamenti stradali tra Novara e la Lomellina. A causa del vento forte durante il nubifragio di oggi pomeriggio numerosi alberi sono caduti sulla carreggiata.Maltempo a Milano, un violentissimo temporale ha colpito la città e diverse zone della Lombardia: strade allagate, vento fortissimo, rami spezzati e tetti ...