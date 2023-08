Norris | giro a due facce | ' Prima parte del giro eccezionale | la seconda pessima'

Le parole di: ' Il secondo posto è un buon risultato in queste condizioni. Chiaramente ... L'ultimo tentativo La prima metà delè stata fantastica, la seconda uno dei miei giri peggiori. ...Landopartirà dalla seconda casella nel GP d'Olanda , il massimo con un Verstappen così. Max ... la prima metà del mio ultimoè stata fantastica mentre la seconda metà è stata pessima . ......di Zandvoort è il più veloce nelle qualifiche con unin 1'10''567. Verstappen, all'ottava pole della stagione e alla 28esima della carriera, precede le McLaren del britannico Lando, che ...

Norris, giro a due facce: "Prima parte del giro eccezionale, la ... Autosprint.it

In una sessione di prove complicata dalla pioggia e dagli incidenti, a ridere è ancora il campione del mondo, che chiude davanti a Norris, Russell e il sorprendente Albon. Incidente nel Q3 per il ferr ...Lando ha ammesso di aver fatto un primo settore eccezionale perdendo invece molto tempo nel resto del giro; vana poi la speranza per un errore di Verstappen ...