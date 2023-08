Non riesco ad essere felice

Leggi su dilei

(Di sabato 26 agosto 2023) La felicità è una cosa seria: è la protagonista di poesie, canzoni, film, libri, tutorial. L’hanno studiata filosofi, teologi, storici, psicologi, life coach. Ognuno ha indicato la via per il raggiungimento di questo stato. Ma se ci si sente infelici, avvilite, avvolte in un bozzolo di amara indifferenza, le varie teorie per la conquista di questa maledetta felicità sembrano inutili. Eppure c’è qualcosa di concreto che possiamo fare. A partire dalle cose minuscole. Apprezza le cose minime Ci sono tante piccolissime cose nella nostra giornata che dovremmo apprezzare e non ignorare. Ad esempio, il saluto allegro del barista al mattino presto quando ci prepara il caffè. Il cane della vicina di casa che ci fa le feste. La canzone che ci piaceva cinque anni fa e ora esce da un’auto al semaforo. Un video su tiktok che ci fa ridere. Un like di un amico che non sentivamo da tanto. La scoperta ...