(Di sabato 26 agosto 2023) Le Ong continuano a pretendere di sbarcare a Lampedusa ma da questura e prefettura mettono in chiaro la situazione: "Le forzature creano criticità a volte molto serie"

I menù di degustazione del ristorante veneziano Sevuoi mangiare alla carta puoi scegliere uno dei menù degustazione disponibili. Ce ne è uno da 5al costo di 115 euro e uno da 7 dal ...L'indice in questione è il Gender Social Norms Index (GSNI), emisura gli esiti, cioè la ... se è giusto o meno che le donne si dedicano alla carriera politica, se sianoo meno a governare).Allora ho deciso che forse quelle chat dovrebbero esserenelle scuole '. ' Domanidirò quello che sto dicendo ora, perché è una serata di festa " - ha proseguito la Mannoia " " però ci ...

"Non portate più i migranti". L'appello contro le Ong ilGiornale.it

Il taglio della barba. Deve essere stato quel dettaglio a trarre in inganno Antonella Roccuzzo. Il resto lo hanno fatto il tramestio che c'è alla fine di una partita (quando in campo, entrano anche ...Al debutto, la nuova piattaforma anti IPTV fa flop. Il sistema messo in campo infatti ha portato all'identificazione di 100 siti.