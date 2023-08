Noi poveri ciao | Chiara Ferragni sotto attacco? La risposta è clamorosa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023)si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare alla vita frenetica di Milano. L'imprenditrice digitale, che tiene sempre aggiornati i suoi fan su Instagram, ha fatto sapere di essere sulle Dolomiti, dove sta trascorrendo dei momenti in totale relax insieme alla sua famiglia. L'ultimo post pubblicato dall'influencer mostra un tenero momento con i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez: una passeggiata in bicicletta in montagna, sull'Alpe di Siusi, che si trova in Trentino Alto Adige. "La giornata più bella, siamo andati in bicicletta in montagna con i bambini e li abbiamo visti divertirsi sul "sentiero delle streghe”: un parco giochi nella foresta tutto fatto di boschi", ha scritto laa corredo del post pubblicato su suo profilo Instagram. Quasi tutti positivi i commenti ...