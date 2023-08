Nikita Pelizon coinvolta in polemiche | ecco come si giustifica con i fan della Fiordelisi | “Il polverone di mesi fa era nulla di che”

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip,, è al centro dia seguito di un dettaglio social. Una foto la ritrae in compagnia del “chirurgo dei vip” Giacomo Urtis Nelle ultime ore, un dettaglio su Instagram ha catturato l’attenzione dei social media e ha scatenato un acceso dibattito., vincitricesettima edizione del Grande Fratello Vip, è stata immortalata in una storia su Instagram insieme a Giacomo Urtis, notoil “chirurgo dei vip”. Tuttavia, sembra che ci siano tensioni tra Urtis e Antonella, amica di lunga data dell’influencer triestina. Ma cosa è accaduto tra Antonella e Giacomo Urtis? All’inizio di agosto, Urtis si trovava in compagnia di Gianluca Benincasa, noto ex fidanzato ...

, dopo la sua proposta di legge al fianco di Matteo Salvini , si sta interessando alla politica, nonostante non voglia (a sua detta e per fortuna) avvicinarsi all'argomento in maniera ...approfondimento Chi è, vincitrice di Grande Fratello VIP FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Amori da reality, le coppie che si sono conosciute sul set. ...Elenoire Ferruzzi e le parole su Alfonso Signorini Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip , che ha visto trionfare. Intervistata ...

Nikita Pelizon, critiche dopo la cena con Urtis (c'entra Antonella) Novella 2000

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Grande novità per Nikita Pelizon: la vincitrice del GF Vip 7 è tornata con l'ex fidanzato Valerio Esplode il gossip ...