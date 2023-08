Niger | espulso l' ambasciatore francese

In, il regime militare che con un colpo di Stato ha destituito il presidente Mohamed Bazoum e ha preso il potere il 26 luglio hal'ambasciatore francese, concedendogli 48 ore per lasciare ...Il regime golpista di Niamey hagli ambasciatori di Francia, Germania e Stati Uniti. Il ministero degli esteri nigerino ha ...per un colloquio e con altri atti contrari gli interessi del...ferro tra Niamey e Parigi è destinato a farsi più duro nei prossimi giorni quando a inizio settembre scadranno i 30 giorni concessi per lasciare il( come da trattato bilaterale Francia) ...

(Lapresse) Il regime golpista che ha preso il potere in Niger un mese fa ha deciso di espellere dal Paese gli ambasciatori di Francia, Germania, Stati Uniti e Nigeria. Hanno 48 ore di tempo per farlo.Il comunicato spiega che il Niger «eserciterà le sue prerogative» secondo la convenzione di Vienna del 1961 per far partire l'ambasciatore Itte se non rispetterà il limite delle 48 ore.