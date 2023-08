Niente Lukaku | resta Vlahovic | la Juve non ha è riuscita a fare il suo mercato

(Di sabato 26 agosto 2023) Romeluverso Roma, Dusanalla. Più per forza di cose che non per scelta. La fine del tormentone più...

E pazienza seandrà alla Roma. "Abbiamo Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean che sono molto bravi ... A proposito di attaccanti, a differenza di Bonucci ("Con Leo abbiamo parlato, non c'èda ...a che vedere con quella squadra passiva, quasi rinunciataria e troppo attendista alla quale eravamo abituati la scorsa stagione. Nonostante l'immobilismo sul mercato -alla fine ha ...Non serve a, Leo sa la situazione, la Juventus è stata chiara e su questo andiamo avanti ". ... Su" Non parlo di mercato. Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono quattro attaccanti molto ...

Perché Lukaku è perfetto per la Roma e non lo era per la Juve. E perché ora Mou deve vincere La Gazzetta dello Sport

