Newcastle United – Liverpool – probabili formazioni

(Di sabato 26 agosto 2023) Il match clou del terzo turno di Premier League 2023-24 vede ilaccogliere ilal St James’ Park per l’affascinante incontro di domenica 27 agosto. I Magpies sono stati sconfitti per 1-0 dal Manchester City, vincitore del triplete, mentre i Reds hanno rimontato il Bournemouth per 3-1 ad Anfield. Il calcio di inizio diè previsto alle 17:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver colpito l’Aston Villa per cinque volte nel corso di una vivace azione d’attacco nella giornata inaugurale, alcuni tifosi delpotrebbero aver intrapreso il viaggio ...

Sarà che questa è una famiglia a tutto sport - l'aitante papà Loris è il portiere del- , ma tanta disinvoltura mette allegria; chi altro conoscete che in sala parto invita pure suo ...... Al - Ahli); Latte Lath (a, Middlesbrough); Maehle (d, Wolfsburg); Hojlund (a, Manchester); ... Monza); Beruatto (d, Pisa); Akpa Akpro (c, Lazio); Gaetano (c, Napoli); Fraser (c,). ...... Al - Ahli); Latte Lath (a, Middlesbrough); Maehle (d, Wolfsburg); Hojlund (a, Manchester); ... Monza); Beruatto (d, Pisa); Akpa Akpro (c, Lazio); Gaetano (c, Napoli); Fraser (c,). ...

Newcastle-Liverpool, esame per Tonali: quote e pronostici La Gazzetta dello Sport

Dopo Tonali e Romeo, un altro passa dal Milan al Newcastle United: un giovane calciatore ha deciso di sposare il progetto dei Magpies.È stato reso ufficiale questo pomeriggio, altro colpo e in prospettiva questa volta, dal Milan. Il Newcastle ha pubblicato la notizia.