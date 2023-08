Ne***tto | il giornalista impazzisce su Lukaku | rivolta in tv

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023) Una frase inequivocabile che ha fatto saltare sulla sedia giornalisti e pubblico. Nel corso di un programma di calcio andato in onda su Telelombardia venerdì 25 agosto un commentatore ospite della trasmissione, Luigi Furini, ha parlato di Romelu, giocatore belga che potrebbe presto giocare nella Roma. "è un neg***tto” ha affermato ilprovocando la protesta degli altri ospiti e conduttori. Il direttore Fabio Ravezzani secondo quanto riportato non avrebbe ottenuto le scuse dall'ospite e l'ha così espulso immediatamente dalla trasmissione. Scuse che sarebbero arrivate im seguito, ma ritenute fuori tempo massimo. Su Twitter il direttore dell'emittente ha spiegato: "Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall'etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse ...