Nel weekend a Bergamo arrivano le nuvole e i primi temporali

(Di sabato 26 agosto 2023) Nelche va a iniziare attesi maltempo diffuso,e possibilità di qualche fenomeno intenso anche ae in provincia: lo annuncia Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE L’approfondimento, verso il Mediterraneo centro-occidentale, della saccatura avente il suo centro di bassa pressione sulle isole britanniche, indebolirà l’anticiclone presente sull’Italia facendo affluire, sulle nostre regioni settentrionali, umide e instabili correnti sudoccidentali. In Lombardia ci attendono giornate fortemente instabili con fenomenologia intensa e persistente in particolare sui settori centro-occidentali. Vi invitiamo a porre la massima attenzione e a consultare i nostri avvisi per fenomeni intensi. Sabato 26 agosto 2023 Tempo Previsto: Al mattino, molto nuvoloso lungo l’arco alpino centro-occidentale con ...

... dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, per finire con unedonistico ...cast di Wilderness su Prime Video anche Ashley Benson ed Eric Balfour . Di seguito il teaser ...Queste le impressioni della prima giornata, ma, ovviamente, ancora molto può accadere, tra le modifiche di assetto e un meteo che si preannuncia instabile. Vedremo come cambieranno i ...Il giocatore olandese è legato al club olandese da un contratto in scadenza2025 . L'ultimo ...sul sostituto che però dovranno necessariamente tradursi in qualcosa di concreto durante il. ...

Controesodo di fine estate, nel weekend sulle strade attesi 11 milioni di veicoli. Le arterie a rischio e i consigli di Anas Corriere Roma

Il Comune aveva proposto di affidarne la regia alle associazioni di categoria, ma a fine agosto nulla si è mosso. Il vicesindaco Puccinelli: "Siamo in una situazione di stallo su entrambi i fronti. No ...La Formula 1 fa nuova tappa con il Gran Premio d'Olanda dopo qualche settimana di pausa: scopri calendario e soluzione streaming delle gare.