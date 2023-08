Nel suo libro in uscita il 6 settembre | Harry Parker ragiona su rischi e potenzialità d' avere corpi che fondono uomo e macchina

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 agosto 2023) L’intelligenza artificiale? È pure dentro un ginocchio artificiale che percepisce l’ambiente circostante e compie azioni che massimizzano la possibilità di muoversi di chi lo indossa. La felpa “invisibile” che inganna l’intelligenza artificiale: come funziona? X Così scrivein Umani ibridi. Come la tecnologia cambia il nostro corpo, saltato su una mina in Afghanistan nel 2009, ...