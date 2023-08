Nel Bresciano ' bonus felicità' per chi adotta un cane o un gatto

(Di sabato 26 agosto 2023) Unper ladi padroni e animali abbandonati. Si chiama proprio 'Buono' il contributo in denaro che il Comunedi Castel Mella ha promosso per incentivare le adozioni di ...

Si chiama proprio 'Buono felicità' il contributo in denaro che il Comunedi Castel Mella ... soprattuttoperiodo estivo" ha sottolineato Giorgio Guarneri, sindaco di Castel Mella, ...Un bracciante agricolo di 37 anni è morto per un malore a Cazzago San Martino. La vittima di nazionalità rumena, stava vendemmiando per un'azienda vitivinicola di Rovato, quando attorno alle 14 si è sentito male, forse a causa del caldo estremo. ...Un bracciante di 37 anni di origini romene è morto mentre vendemmiava in un'azienda agricola di Cazzago San Martino,. L'uomo si è accasciato a terra davanti ai colleghi e non si è più ripreso. Stando alle prime ricostruzioni il gruppo aveva un turno di lavoro dalle sette del mattino alle 15 e aveva ...

Malore durante vendemmia, nel Bresciano muore 37enne Agenzia ANSA

Dal 4 settembre alle 19 a Montirone, paese della provincia di Brescia, ci sarà una via intitolata a Mino ... La cerimonia di svelamento della targa è fissata esattamente nel giorno dell'anniversario ...Si chiama proprio 'Buono felicità' il contributo in denaro che il Comune bresciano di Castel Mella ha promosso per incentivare le adozioni di animali dai canili e gattili comunali, con l'obiettivo di ...