Nel Bresciano ‘bonus felicità’ per chi adotta un cane o un gatto

(Di sabato 26 agosto 2023) BRESCIA – Un bonus per la felicità di padroni e animali abbandonati. Si chiama proprio ‘Buonoil contributo in denaro che il Comunedi Castel Mella ha promosso per incentivare le adozioni di animali dai canili e gattili comunali, con l’obiettivo di prevenire il sovraffollamento delle strutture. Un provvedimento che viene rilanciato, dopo il successo dello scorso anno, proprio a ridosso della Giornata mondiale delche si celebra oggi. L’amministrazione, ha costituito un fondo apposito per sostenere le famiglie che decideranno di accogliere un amico a quattro zampe. I buoni vanno da quello da 100 euro per chiun cucciolo che abbia al massimo un anno di età a quello da 150 euro per chiun animale di età compresa tra un anno e sette anni, fino a quello da 200 euro per ...