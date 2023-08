Napoli | via Gaetano sul gong | il nome del sostituto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 agosto 2023) Aggiornamenti dell’ultim’ora sul calciomercato targato, con l’indiscrezione capace di far sognare i tifosi azzurri. Sono state impietose le ultime news di calciomercato arrivate in orbita. Dopo l’incredibile nulla di fatto sul caso Gabri Veiga infatti, molte news autorevoli avevano etichettato come finito il mercato in entrata degli azzurri, suscitando le ire varie dei tifosi. Fortunatamente per questi ultimi, le notizie emerse nell’ultim’ora possono tornare a far sognare la piazza, ancora nel segno del reparto di metà campo. Mercato, la rivelazione di Pedullà sul centrocampo azzurro Fra numerose voci inerenti a Zielinski, Gabri Veiga e Demme, nonché grazie all’acquisto a sorpresa di Jens Cajuste, il centrocampo è stato senz’altro il ruolo prediletto di questo calciomercato targato. La ...