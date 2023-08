Napoli - Sassuolo | pronostico | 1+Over 2 5 a quota 1 73

Primo impatto con Fuorigrotta per Rudi Garcia, subentrato a Spalletti sulla panchina azzurra:si gioca domenica 27 agosto alle 20.45. COMPARAZIONE QUOTE 1+OVER 2.5 1.62 PIÙ INFO 1.... Fiorentina 3, Juventus 3,3, Atalanta 3, Inter 3, Milan 3, Lecce 3, Verona 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino 1, Bologna 0, Lazio 0, Empoli 0, Frosinone 0, Monza 0,0, ...Dionisi ancora senza Berardi contro il. Infine il tecnico delDionisi che andrà al Maradona ad affrontare ilcon il "dissidente" Berardi ancora out: "sulla carta siamo ...

Contro il Sassuolo ci sarà Kvaratskhelia dal primo minuto, ma la sorpresa delle sorprese potrebbe essere proprio l'impiego del brasiliano Natan.Dove vedere Napoli-Sassuolo: l'esordio dei campioni d'italia al Maradona tra i propri tifosi sarà trasmessa da DAZN ...