Napoli | per il centrocampo spunta Amrabat | via ai contatti con la Fiorentina

Ilcerti aspetti sembra la squadra dell'anno scorso... 'Credo che il, come tutte le squadre, debba giocaretrovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell'...- "Credo che il, come tutte le squadre, debba giocaretrovare condizione e linee di passaggio. Ha cambiato poco e quindi ...CASTEL VOLTURNO - Cosa fare, adesso, oltre che aspettare... Ilsi è posto le proprie domande, si è dato anche le proprie risposte e poi ha avuto la conferma ...di 5 milioni di euroil ...

Napoli, offerta per Lo Celso in prestito con diritto di riscatto! Ecco tutte le cifre CalcioNapoli24

Il serbo è ai margini e la situazione legata a lui è molto nebulosa. Per il marocchino si aspetta un’offerta, ma alla fine potrebbe restare Quella per Luka Jovic e Sofyan… Leggi ...“Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell’anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già ...