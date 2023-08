Napoli | Lozano verso il PSV | ipotesi scambio con Bakayoko e trattativa da oltre 30 milioni di euro

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo essere sfumato l’affare Gabri Veiga, la SSCè al lavoro per assicurare una squadra competitiva al nuovo allenatore, Rudi Garcia, e nuovi calciatori che possano sostituire i partenti. Tra questi vi sarà anche Hirving, il quale potrebbe presto approdare al PSV. Dall’Olanda, infatti, confermato l’interessamento per l’attaccante del, con il club L'articolo

verso il Psv . Lukaku vuole la Roma. Il grande protagonista di questi ultimi giorni di mercato si conferma Romelu Lukaku : il belga, dopo essere stato accostato a Inter e Juventus, ora ...Gruppo al gran completo, c'era anche Hirvingal centro di una clamorosa voce mercato: possibile scambio con Bakayoko e un clamoroso ritorno al PSV CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...Calciomercato- Hirvingal PSV , arrivano ulteriori aggiornamenti dall'Olanda e anche piuttosto clamorosi. Come infatti svela Eindhovens Dagblad , il giornale della città nonché il più vicino al ...

Lozano al Psv, il problema è l'ingaggio: il Napoli ha già il sostituto Corriere dello Sport

La delusione per il mancato trasferimento di Gabri Veiga ha lasciato un velo di delusione in casa Napoli, che ora è pronto a ributtarsi sul mercato e in particolare alla questione legata al futuro di ...Hirving Lozano può tornare al PSV. Il club olandese ha presentato un’offerta al Napoli per l’esterno messicano. Il club olandese ha presentato un’offerta da 10 milioni più bonus per Lozano. Contatti ...