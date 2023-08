Napoli | Lozano può tornare al Psv | c’è l’offerta

(Di sabato 26 agosto 2023) Le ultime novità sul futuro di Hirving, esterno messicano di proprietà del. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Hirvingpotrebbeal PSV. Il club olandese ha presentato un’offerta alda 10 milioni di euro più bonus per l’esterno messicano. La richiesta del club azzurro è leggermente superiore, ma essendo in scadenza di contratto nel 2024, le parti potrebbero arrivare a un accordo. Nel caso, il club campione d’Italia acquisterebbe un altro esterno nell’ultima settimana di mercato.

