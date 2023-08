Napoli | Lozano potrebbe tornare al Psv Eindhoven | c’è l’offerta Di Marzio

(Di sabato 26 agosto 2023) La situazionefinalmente risolversi a meno di 5 giorni dalla fine del campionato. Il Psv infatti ha fatto la sua prima offerta per il messicano, 10 milioni più bonus al. Adesso sta a De Laurentiis accettareo meno. Di certo la rosa di Garcia non avrebbe più in squadra un elemento “scontento” e il patron azzurro eviterebbe di pagare un giocatore fuori rosa. Persarebbe un ritorno alle origini. Proprio dal Psv, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo, è poi arrivato a. A scrivere su Twitter dell’indiscrezione di mercato è Di, citando Sky Sport: «, offerta di 10 milioni più bonus del Psv per». #Calciomercato #SerieA ...

Arrivano novità importanti sul futuro di Hirving. L'esterno messicano è infatti in scadenza e potrebbe lasciare ilin questi ultimi giorni di calciomercato. Il Psv si è fatto avanti per riportare il giocatore in ...Commenta per primo Hirvingha rotto con ile ora può tornare 'a casa' . L'attaccante messicano ha deciso, vuole cambiare aria e ha chiesto la cessione al club, un malumore manifestato a inizio estate con la scelta ...Notizie Calcio- Il prossimo obiettivo delsi trova a Siviglia, sponda Betis prende piede il nome di Rodri Sanches . Chi è Rodri Sanchez,...il profilo del possibile erede di Hirving,...

SKY - Il PSV piomba su Lozano, offerta al Napoli. Clamoroso ritorno in vista AreaNapoli.it

Notizie Calcio Napoli - Il prossimo obiettivo del Napoli ... Questo il profilo del possibile erede di Hirving Lozano, per il quale il Betis chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Colpo del Brighton. Dal Lille ...