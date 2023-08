Napoli | Lozano fuori squadra | Rudi Garcia leggermente contrariato

(Di sabato 26 agosto 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, non aspetterà più Hirving. L’attaccante azzurro ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club partenopeo e per questo motivo è stato messo, non potendo più partecipare alle partite ufficiali della. Una decisione maturata ormai da settimane ma che haL'articolo

... è un esterno che sa stare dentro al campo, un'opzione nel caso in cuitrovi acquirenti o ... che ai giovani guarda con simpatia, soprattutto se hanno piedi buoni e caratteristiche da: ...Gioca nell'Eintracht, è un esterno che sa stare dentro al campo, un'opzione nel caso in cuitrovi acquirenti o anche no 05 August 2023, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer, Bundesliga, 2023/......Calciomercato- Vi proponiamo un passaggio dell'editoriale di Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Dopo la beffa Gabri Veiga, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole chiudere almeno due acquisti di livello, un centrocampista ed un ...Il Napoli ha soldi in cassa da spendere e li sta investendo sul rinnovo di Osimhen". Inoltre aggiunge: "L’anno scorso il monte ingaggi toccava i 70 milioni di euro, oggi - se non va via Lozano - si ...