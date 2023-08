Napoli | Lo Celso ora è il numero uno della lista | le condizioni per il trasferimento in Campania

Leggi su dailynews24

(Di sabato 26 agosto 2023) La SSCpunta tutto su Giovani Lo. Il centrocampista del Tottenham ed ex PSG è infatti in uscita dal club inglese ed Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in lui il calciatore ideale da acquistare primachiusura del calciomercato estivo. Loè sempre stato nelladel club azzurro e, in alcuni L'articolo