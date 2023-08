Napoli | col Sassuolo ci saranno due grandi novità in formazione

(Di sabato 26 agosto 2023) Ladelche gioca colavrà due: partono dal primo minuto Kvaratskhelia e Anguissa. Notizie Calcio– Garcia avrà il compito di tenere fuori la vicende di calciomercato dalla testa dei calciatori. Ci sono tante vicende che tengono banco in queste ore, dalle lamentele dell’agente di Zanoli, alla voglia di andare via di Demme, così come Gaetano che non sa quale sarà il suo futuro. Insomma trovare la tranquillità non sarà facile, ma è necessario, anche perché le big sono partite tutte fortissimo, ad eccezione della Lazio.: la probabileEcco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Intanto il tecnico francese ha recuperato tutti gli atleti e dunque può decidere come schierare la squadra domani ...

E alla domanda se il no al rinnovo di Spallettifosse figlio di accordi pregressi con la Figc rivela: "Spalletti mi disse: ' Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per ...Si va verso la conferma della coppia centrale difensiva con Rrahmani. Oggi allenamento alle 19 per sfuggire al tremendo caldo Juan Jesus (foto Ssc) Garcia recupera tutti gli infortunati, ricorda la Gazzetta dello Sport, e quindi Garcia ha solo l'imbarazzo della scelta. Farà allenare la squadra di sera, alle 19, per provare a sottrarsi ......Foglio. A 15 anni i suoi lo misero in collegio perché comprò un motorino di nascosto: "Oggi i ragazzi sono più ignoranti" Italian film producer, owner and chairman of Italian football club...

Sassuolo, col Napoli pochi sorrisi E sarà un Maradona vestito a festa Quotidiano Sportivo

E alla domanda se il no al rinnovo di Spalletti col Napoli fosse figlio di accordi pregressi con la Figc rivela: “Spalletti mi disse: ‘ Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per ...Catturato in un ristorante di Mergellina a Napoli è considerato elemento di spicco del clan Fezza - De Vivo di Pagani ...