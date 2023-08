Nagorno-Karabah | l’occidente alla finestra | per quanto ancora?

(Di sabato 26 agosto 2023) Non più solo conflitto militare e geopolitico, ma emergenza umanitaria a cuiè chiamato ad intervenire. Nelsi acuiscono gli effetti di una contrapposizione su cui, evidentemente, spirano folate di venti “esterni” al fine di allontanare una possibile de-escalation accanto ad una normalizzazione sociale, prima che istituzionale. Il corridoio Lachin nel-Karabakh doveva essere trasferito all’Azerbaigian nell’agosto scorso, secondo i termini dell’accordo di cessate il fuoco mediato nel novembre 2020: stando ai termini dell’accordo il distretto di Lachin doveva essere reso all’Azerbaigian entro il 1 dicembre 2020. Al contempo, entro il prossimo dicembre dovrebbe essere progettato un piano per la costruzione di una nuova rotta per collegare il-Karabakh e l’Armenia ...

Le accuse in un rapporto all’Onu di un gruppo di giuristi, tra i quali Ocampo già membro della Corte penale: 120mila persone «a rischio» nell’area che l’Azerbaigian rivuole. Cri: corridoi umanitari ...Erevan respinge le accuse azere di un concentramento di truppe alla frontuera. La richiesta di una convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza. A fine agosto attesa la visita di Putin in Tur ...