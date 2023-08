... raggiungere record e titoli" ha dichiarato Thomas, attaccante del Bayern Monaco. Il ... Una scelta difficile ai più, ma luiha avuto alcun dubbio. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(......salle ore 11 locali (le 17 in Italia) scenderà sul Campo 13 per il suo primo incontro (ancora... che tenterà l'assalto al numero 1, e il francese Alexandre. L' incontro si disputerà sull' ...La Svizzera ha chiuso anticipatamente il proprio torneo delle Quattro Nazioni. Le ragazze diinfattipotranno sfidare la terza ed ultima avversaria della competizione, la Germania, in quanto diverse atlete tedesche sono state colpite da un virus gastrointestinale esono in ...

Muller non ha dubbi: “Chi scelgo tra Ronaldo o Messi Sicuramente l’argentino” ItaSportPress

Tra Messi e Ronaldo pochi dubbi per l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller: "Scelgo lui, è il migliore della storia..." ...Cristian Babalus è il fidanzato attuale di Chanel Totti e, insieme, stanno trascorrendo le vacanze estive in Puglia con Ilary Blasi, Bastian Muller e le sorelle ...