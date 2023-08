Moviola Milan-Torino 2-1 | mano di Buongiorno da rigore | LIVE News

Episodio dain- Torino con il calcio di rigore assegnato ai rossoneri col Var . Mariani viene richiamato al monitor per valutare un tocco con la mano da parte di Buongiorno, in una dinamica però ...... su Calciomercato.com gli episodi da. FROSINONE - ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30 Arbitro: ...- TORINO Sabato 26/08 h.20.45 Arbitri: Mariani Assistenti: Rossi L. - Massara Quarto ufficiale: ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24:- Torino L'episodio chiave delladel match tra- Torino, valido per la 2ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Mariani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola Milan-Torino: mani in area di Buongiorno, rigore per i ... Goal Italia

Gli episodi da moviola della gara tra Milan e Torino, della seconda giornata di Serie A. Match arbitrato da Maurizio Mariani di Roma.L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Milan-Torino L’episodio chiave della moviola del match tra Milan-Torino, valido per la 2ª giornata della ...