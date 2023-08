MOVIOLA Hellas Verona-Roma | Doveri assegna rigore ai giallorossi per un fallo di mano inesistente | il VAR lo toglie per fuorigioco

(Di sabato 26 agosto 2023) Un po’ di confusione nei minuti finali del primo tempo di, con gli scaligeri in vantaggio per 1-0 con gol di Duda. Intorno al minuto 40 l’arbitrounaiper un presuntodidi Hongla su un colpo di testa di Pellegrini. Già dal primo replay mostrato si nota chiaramente come la palla finisca sullo stomaco del centrocampista gialloblù. Il VARilper unnel corso dell’azione, ma è presumibile pensare che anche in caso di nonilsarebbe stato tolto. SportFace.

