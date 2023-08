Mosca invia spie civili per manipolare l' Occidente Cosa filtra

(Di sabato 26 agosto 2023) La Russia sta intensificando i suoi sforzi per diffondere propaganda a lei favorevole e ostile all'Ucraina negli Stati Uniti e in. Lo evidenziano documenti dell'intelligence statunitense recentemente declassificati e citati da media come la Cnn e il New York Times. Secondo questi documenti, l'intelligence russa (Fsb) sta portando avanti un programma sistematico perl'opinione pubblica basato sull'utilizzo dirussi incaricati di costruire relazioni con influenti individui statunitensi e occidentali e poi diffondendo narrazioni che sostengono gli obiettivi del Cremlino. La Russia è stata ampiamente accusata di aver agito per influenzare gli elettori statunitensi nel periodo precedente alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, ma quegli sforzi erano progettati per avere effetti a breve ...

... considerato cheaveva appena fallito la sua iniziativa. Il Brasile , fragile gigante ... Johannesburgun segnale: il mondo è in evoluzione. E non meno caotico....RISERVATA Valuta la qualità di questo articolo La tua opinione è importante per noi!Webinar ...come abilitatori di servizi innovativi Il webcast è disponibile GUARDA Personaggi G Giuditta...Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze a tutti coloro che sono morti nello schianto ieri del jet della Wagner che era in viaggio daa San Pietroburgo, sottolineando che il "contributo" del gruppo mercenario "contro il neonazismo" in Ucraina "non sarà dimenticato". Lo riferisce la Tass. Il leader ha proseguito affermando che ...

Intelligence Usa: Mosca invia spie civili per manipolare l'opinione ... Il Tempo

La controffensiva di Kiev sfonda a sud. Difesa ucraina: "Tutto sta andando secondo i piani discussi con i partner". Esplosioni a Melitopol e Mariupol. Sui social: “Spianato con i bulldozer il cimitero ...L’ intelligence russa sta portando avanti un programma «sistematico» di diffusione della propaganda pro-Cremlino attraverso «obiettivi civili» negli ...