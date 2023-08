Morte Prigozhin | mistero si infittisce | prima decollo aereo ispezione di 2 potenziali acquirenti

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Due presuntidell'di Evghenysi sono presentati pocodelfatale per unadel velivolo durata un'ora. Lo rende noto il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets. I due avrebbero detto di lavorare per RusJet. Uno dei due non aveva un passaporto russo ed entrambi, è venuto fuori in seguito, non lavoravano per RusJet. Solo un altro esempio delche ancora circonda la tragedia aerea che ha decapitato i vertici della Wagner, commenta l'esperto di sicurezza russa Marc Galeotti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La morte di Prigozhin, i dubbi sull'incidente aereo. Putin: "L'inchiesta sarà esaustiva" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

«Wagner come la conoscevamo è finita. Molti combattenti sono già confluiti in una speciale divisione del Gru (il servizio segreto militare nda), anche prima della morte di Prigozhin. E proprio per ...La morte di Evgeny Prigozhin e dei suoi più stretti collaboratori ha decapitato il Wagner Group che ora sta cercando di riorganizzarsi per non sparire. In realtà però il destino del Wagner sembra abba ...