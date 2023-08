Morte in Normandia | la trama del film tv

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 26 agosto 2023)in, del 2020, è untv francese di genere giallo, con unaincentrata su Camille Fauvel, una scrittrice ed ex anatomo-patologa, che mentre si trova a Granville ed è impegnata con la stesura del suo ultimo romanzo, si ritrova ad indagare sull’omicidio di un uomo il cui cadavere viene trovato con lesioni che richiamano antichi rituali vichinghi. Nelladiin, Camille Fauvel (Florence Pernel) scrittrice ed ex anatomo-patologa, si ritrova ad indagare sull’omicidio di un uomo il cui cadavere viene ritrovato proprio da lei, mentre sta facendo jogging, in una spiaggia vicino casa sua, a Grenville. Il corpo presenta delle lesioni inconsuete sulla schiena che vengono associate all’antico rituale vichingo dell’aquila di sangue. Un ...