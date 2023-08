Monza | ufficiale l’arrivo di Akpa-Akpro dalla Lazio

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilha ufficializzatodi Jean-Daniel. Tutti i dettagli sulla formula del trasferimento Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – Jean-Danielè un nuovo giocatore del. Il centrocampista arrivaa titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto. Nasce l’11 ottobre 1992 a Tolosa, dove cresce anche calcisticamente, esordendo in Ligue 1 a 18 anni, il 6 agosto 2011 contro l’Ajaccio. Con il Club francese gioca fino al 2017, collezionando 121 presenze in Ligue 1 e indossando anche la fascia da capitano a soli 23 anni. Nel febbraio 2018 la Salernitana lo porta in Italia, dove diventa uno dei punti di ...

