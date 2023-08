Monza | Palladino | 'La nostra un'estate particolare | ma siamo pronti I nuovi giocatori ci portano esperienza'

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilsi prepara a scendere in campo contro l'Empoli per la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel prepartita Raffaele...

Raffaele, allenatore del, ha parlato nel pre partita match di Serie A contro l'Empoli: le dichiarazioni Raffaeleha parlato così ai microfoni di Dazn nel pre partita di- Empoli.Commenta per primo Ilaccoglie l' Empoli all'U - Power Stadium, per quella che è la seconda giornata di Serie A. Per l'occasione,sceglie il terzetto Caldirola - Marì - Izzo: D'Ambrosio parte dalla panchina.(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All.:EMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Perisan; ...

MONZA, PALLADINO: "L'EMPOLI STA BENE, CONTINUIAMO A CRESCERE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Raffaele Palladino ha parlato così ai microfoni di Dazn nel pre partita di Monza-Empoli. PAROLE – «Abbiamo preparato la gara come sempre analizzando ciò che non ha funzionato contro l’Inter, non deve ...Raffaele Palladino spiega l'approccio che il Monza ha coltivato dopo il debutto contro l'Inter: “Abbiamo lavorato con entusiasmo ...