Monza-Milan Primavera 1-3 | buona la prima per i ragazzi di Abate

- EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30 Arbitro: Aureliano Assistenti: Imperiale - D'Ascanio Quarto ...- TORINO Sabato 26/08 h.20.45 Arbitri: Mariani Assistenti: Rossi L. - Massara Quarto ufficiale: ...... ma il Porto continua a chiedere 25 milioni di euro, mentre ilnon vorrebbe spingersi oltre i ... Ilha ufficializzato l'arrivo di Akpa Akpro , centrocampista ivoriano dalla Lazio: prestito ...Alle 18.30 sono scese in campo Frosinone - Atalanta e- Empoli, finite 2 - 1 e 2 - 0. Dalle 20.45 si stanno giocando Verona - Roma e- Torino (in diretta su Sky). Il secondo turno ...

Nubifragio in Lombardia; tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza l maltempo, come annunciato da giorni, ha investito oggi la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran p ...Il Monza supera l’Empoli grazie alla doppietta di un super Colpani: c’è una nota negativa però per Palladino Brutto colpo per Danilo D’Ambrosio, costretto a uscire dopo circa 25 minuti dal suo ...