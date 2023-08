Monza | le pagelle di CM | un Colpani sontuoso affossa l’Empoli e regala i primi tre punti a Palladino

, voti e tabellino di- Empoli, match dell'U - Power Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Colpani MVP della sfida: doppietta decisiva per il fantasista ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/24:- Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Colpani. FLOP: Cacace. VOTI: A fine ...Sportface vi racconterà in tempo reale il campionato di Serie A 2023/2024 con classifiche,, ...Bologna - Cagliari su Dazn e Sky ore 18.30 Udinese - Frosinone su Dazn ore 20.45 Atalanta -...

Inter-Monza 2-0, le pagelle Sky Sport

Le pagelle di Monza-Empoli 2-0, match della seconda giornata di Serie A: decide la doppietta di un super Colpani ...Pagelle, voti e tabellino di Monza-Empoli, match dell'U-Power Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A ...