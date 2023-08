Monza-Empoli | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) Alla prima del nuovo campionato i brianzoli non sono riusciti nel colpo a sorpresa e a San Siro hanno finito per capitolare sotto i colpi di un Inter che si è dimostrato superiore in ogni zona del campo. I toscani, dal canto loro, forti di un Castellani gremito, sabato scorso speravano in un avvio diverso contro il modesto Verona, ma sono stati beffati dalla rocambolesca rete di Bonazzoli che ha consegnato ai veneti la prima sfida salvezza stagionale. All’U-Power Stadium va quindi in scena una sfida fra deluse, a caccia di un successo che possa sollevare il morale anche dopo le sorprendenti sconfitte di Coppa Italia arrivate rispettivamente contro Reggiana e Cittadella. Il fischio d’inizio a, valevole per la seconda giornata diA, è in programma alle ore 18:30 di oggi. Il momento delle due squadre Avvio no per ...