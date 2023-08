Monza-Empoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023)si sfideranno per conquistar i primi punti della stagione. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, la squadra di Palladino a San Siro contro l’Inter mentre quella di Zanetti in casa contro il Verona per 1-0. Il match è in programma alle 18:30 e sarà visibile solo su Dazn sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. SportFace.