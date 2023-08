Monza-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di sabato 26 agosto 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 2° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Imperial e D’Ascanio, e dal quarto uomo Minelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abbattista e Muto. Calcio d’inizio alle 18:30 all’U-Power Stadium di. Reduci entrambe da una sconfitta nella prima giornata,edhanno subito la possibilità di rifarsi per portare a casa i primi punti di questo campionato. Ospiti dell’Inter, i brianzoli non sono andati oltre il 2-0 subendo la superiorità dei padroni di casa nonostante una buona prova. Con Petagna in direzione Cagliari, toccherà molto probabilmente a Dany Mota prendere le redini dell’attacco aiutato da ...

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn , con particolare riferimento a Nicolò Cambiaghi , neo acquisto dei toscani: ' Cambiaghi è un ragazzo che ci ha scelto , avendo fatto ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 2ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Aureliano. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Raffaele Palladino si è espresso ai microfoni di Dazn

L' U-Power Stadium ospita la sfida tra Monza-Empoli, due dei club a 0 punti in classifica dopo la prima giornata di Serie A. I brianzoli cercano riscatto dopo la sconfitta subita contro l'Inter