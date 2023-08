Monza-Empoli 2-0 | il tabellino

Primi tre punti della stagione anche per il, spinto da un Colpani in stato di grazie: 2 - 0 all'...20.34 Calcio, successie Frosinone Successi die Frosinone nei primi anticipi della seconda giornata. Brianzoli vincitori 20 sull'; i ciociari superano 21 l'Atalanta. I biancorossi allenati da Palladino si aggiudicano i tre punti con ...L'asse Colpani - Birindelli sull'out destro manda in tilt l', ilprova a pungere, ma né Ciurria (6'), né Caprari (13'), né Dany Mota (16') trovano la giocata vincente. Al ...

Dopo il k.o dell'esordio a San Siro contro l'Inter, il Monza rialza subito la testa e batte l'Empoli 2-0. Una partita mai in discussione, perché la squadra di Palladino comincia fortissimo con la ...Colpaccio del Frosinone, Atalanta battuta 2-1 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A: decidono le reti di Harroui e Monterisi ...