Monza-Empoli 2-0 | decide la doppietta di Colpani

(Di sabato 26 agosto 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U-Power Stadium,edsi affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 90? + 6? – Finisce la partita. 90? – Piccoli si divora il gol. 77? – Caputo ci prova da fuori, palla di poco alta. 67? – Caprari vicino al 3-0, palla sull’esterno della rete. 53? –dicon un gran colpo di testa. 45? – Finisce il primo tempo. 45? – GOL di. Il centrocampista sblocca il risultato. 35? – Ilcontinua ad attaccare, ma senza rendersi ...

: sintesi e moviola 53 - Doppietta di Colpani con un ...Colpani trascina ilnel match dell'U - Power Stadium contro l'. Sul mercato Palladino si aspetta un nuovo attaccante da GallianiIlcompleta il centrocampo con l'arrivo dalla Lazio di Akpa Akpro, ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Frosinone - Atalanta e, anticipi della seconda giornata di Serie AÈ tutto pronto per l'inizio del secondo turno di campionato. Ad aprire le danze in Serie A ci penseranno Frosinone - Atalanta e

L’ U-Power Stadium ospita la sfida tra Monza-Empoli, due dei club a 0 punti in classifica dopo la prima giornata di Serie A. I brianzoli cercano riscatto dopo la sconfitta subita contro l’Inter, mentr ...Pochi minuti prima dell'inizio di Monza-Empoli, Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn, con particolare riferimento a Nicolò Cambiaghi, neo acquisto dei toscani: "Cambiaghi è un ragazzo che ci ...