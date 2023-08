Monza-Empoli 1-0 | la sblocca Colpai

(Di sabato 26 agosto 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U-Power Stadium,edsi affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 45? – GOL di. Il centrocampistail risultato. 35? – Ilcontinua ad attaccare, ma senza rendersi pericoloso. 20? – Gran tiro da fuori di Gagliardini, incrocio dei pali. 15? – Mota di testa, palla fuori. 10? – Caprari impegna Perisan. 1? – Fischio d’inizio. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino In ...

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Frosinone - Atalanta e, anticipi della seconda giornata di Serie AÈ tutto pronto per l'inizio del secondo turno di campionato. Ad aprire le danze in Serie A ci penseranno Frosinone - Atalanta e, ecco Akpa Akpro dalla Lazio. Doppio colpo per l': presi Cambiaghi e Kovalenko dall'Atalanta. Lazio, ecco Sepe: sarà il secondo di Provedel. Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in ...: sintesi e moviola 20 - Gran tiro da fuori di ...

Paolo Zanetti deve rinunciare all'infortunato Caprile (toccherà a Perisan), con Haas a rilevare Grassi in mediana Non ottimale anche la partenza dell'Empoli, eliminato a domicilio dal Cittadella in ...L’Atalanta vuole conquistare un’altra vittoria dopo il successo contro il Sassuolo, dall’altra un Frosinone che punta a riscattare la sconfitta contro il Napoli. Si prospetta un… Leggi ...