Monopattini vietati a Parigi | ma in Italia aumenta il noleggio

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 agosto 2023) ROMA – Tra poco meno di una settimana, ossia dal primo settembre,dirà addio aielettrici. E Lime, tra i fornitori del servizio, le dice ‘au revoir’ fino a fine mese con una cartolina celebrativa su ciascuna delle proprie 5.000 “trottinettes” raccontando “l’incredibile viaggio” che durava dal 2018, mostrando i chilometri percorsi – 87.451.328 per la precisione – e il risparmio di 28.613 tonnellate di Co2. L’idea del referendum con cui ini hanno deciso il divieto non ha trovato d’accordo ini sindaci, che invocano piuttosto regole più stringenti, considerando che ci sono oltre 35.550in condivisione. A Roma, comunque, è stata decisa una drastica riduzione da 14.500 a 9.000 e in centro solo 3mila. E mentre lo sharing in...