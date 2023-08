Monete in lire | questo è uno degli esemplari più rari Se ne hai uno vale fino a 110 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di sabato 26 agosto 2023) Avete mai sentito parlare della moneta da 5che raggiunge il valore di 110mila? Forse vi sembrerà esagerato, eppure esiste. È bene mettere subito in chiaro che si tratta di una moneta introvabile, persino per i collezionisti più attenti e chi lavora nei musei, ma c’è ed è un cimelio storico che havalore altissimo. Come sappiamo, la numismatica offre un ventaglio di occasioni particolarmente interessanti soprattutto per chi ama scovare leda collezione. Questa, in particolare, resta tra le più cercate e desiderate anche se nessuno capisce perché sia introvabile. Proviamo a fare chiarezza. Quale moneta da 5110mila? Come accennato, ci sono tantissimein moneta che hanno un valore inestimabile. In realtà, ...