Mondiali di Ritmica | Raffaeli è argento nelle clavette | chiude con tre medaglie

(Di sabato 26 agosto 2023) Valencia – Sofiasi prende l'nel concorso generale aidi Ginnastica. Aggiunge una splendida medaglia allo sconfinato palmares. E' la terza medaglia in competizione per lei, dopo gli altri argenti vinti nella palla e nel cerchio. Ha svolto una gara straordinaria, con una sola sbavatura nell'esercizio dellee fa il punteggio di 135.700. L'oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev (137.450) e il bronzo all'israeliana Daria Atamanov (131.400). (foto@Ferraro-FGI)