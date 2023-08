Mondiali di Atletica | la staffetta maschile e femminile della 4×400 conquista le finale

(Di sabato 26 agosto 2023) Budapest – Volano le staffette azzurre e domani saranno inanche nella specialità. Aidia Budapest, c’è attesa per le finali delle 4×100 di questa sera e intanto l’energia corre in pista e arriva fino alle qualifiche per le garemedaglia. Il Teamcomposto da Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si piazzano al terzo posto in batteria con il tempo di 3’00?143’00?14, mentre il Teamcon Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan fa il record italiano con il crono di 3:23.86. Le finali domani dalle 21,37. (foto@Grana/Fidal Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su ...

Italia in finale nella staffette 4x400 aidileggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3'...Kipyegon trionfa anche nei 5000, Battocletti ultimadi: dove guardarli in TV e LIVE - Streaming Idi2023 saranno trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in ...PUBBLICITÀ Tutto ruota attorno alla finale deifemminili di calcio di domenica 20 agosto a ...Tecnico e selezionatore Under 17 e Under 16) Blanca Romero Moraleda (Preparatrice) ...

(Adnkronos) – Italia in finale nella staffette 4×400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano ...Italia in finale nella staffette 4x400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo ...