Mondiali di atletica | Italia d’argento nella staffetta 4×100 Oro agli Usa Donne | azzurre quarto posto

(Di sabato 26 agosto 2023) Gli azzurri Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu) hanno chiuso in 37"62 dietroStati Uniti, oro in 37"38 (il terzo per Noah Lyles). Bronzo alla Giamaica

La staffetta 4x100 maschile regala uno storico argento all'Italia aididi Budapest: così l'impresa è stata commentata sui ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Dodici anni dopo l'ultima volta l' Italia torna in finale nella staffetta 4x100 aidi Busapest grazie al quartetto composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu che hanno realizzato il miglior tempo di qualificazione chiudendo in 37"65 . Gli azzurri questa sera scenderanno in ...- - > Reuters . Il testimone smarrito è stato ritrovato. I quattro azzurri che correvano spediti in Giappone non vivono più sull'Olimpo, ma ventiquattro mesi dopo l'estasi di Tokyo cancellano gli ...

"La staffetta 4x100 non è solo una meravigliosa competizione, ma anche un indicatore della qualità della scuola della velocità. Formidabile la squadra azzurra con il suo argento vivo, fantastiche le n ...Tortu stordito dalla gioia: "Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il cuore esplodere, non riuscivo a stare in piedi e respirare. È stato bellissimo" ...