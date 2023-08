Mondiali di Atletica | Epis è dodicesima in Maratona | è terza tra le atlete europee

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 agosto 2023) Budapest – In attesa delle gare di stasera che vedranno protagonista l’Italia nelle 4×100 maschili e femminili, nell’asta maschile e nei 5000 metri femminili, è andata di scena lafemminile. AidiGiovannasi piazza al dodicesimo posto con il tempo di 2h29:10. Tra le, l’Azzurra ènel Vecchio Continente. L’oro è andato ad Amane Beriso Shankule (2h24:23). (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...