Mondiali basket | Pozzecco | “Repubblica Dominicana squadra completa | siamo un grande gruppo”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Dobbiamo in percentuale vedere più quello che facciamo noi stessi ed essere consapevoli che, rispetto a quando c’è stato il sorteggio ed eravamo tutti contenti, è più complicata di quello che pensavamo. Non sapevamo per esempio che Towns potesse giocare con la, che è anche unaallenata estremamente bene, che gioca, ha consapevolezza e fisicità”. Queste le parole di Gianmarco, che ha analizzato così la sfida che attende i suoi ragazzi domani mattina all 10 contro ladi Karl Antonhy Towns . “Troppo severo con me stesso? Ai ragazzi dico sempre la verità – continua– Dico poche cose ma chiare, non è detto che siano giuste o sbagliate ma sono la verità. Questi ragazzi hanno un...

Sport in tv:di, le partite di sabato 26 agostoFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti, tutti i risultati: vince l'Australia Al via la FIBA World Cup 2023 con le prime partite dei gironi. Qui tutti i risultati aggiornati in ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Spagna - Costa d'Avorio, valida per i2023 di2023: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TV2023 RISULTATI E ...

Sardegna a caccia di medaglie ai mondiali di atletica in Ungheria e a quelli di basket nelle Filippine. Per ora il podio più vicino è quello che si insegue in pista: l'isola è tre volte in finale con ...