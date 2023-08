Mondiali atletica Budapest | staffetta 4×100 Italia argento

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 agosto 2023) Oro agli Usa,agli azzurri con Tortu strepitoso. Nella finale femminile, azzurre quarte Medaglia d’per l’nellaaidileggera di2023. Gli azzurri – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – sono secondi in 37”62 alle spalle degli Stati Uniti, che conquistano la medaglia d’oro in 37”38. Tortu, in linea con 3 rivali quando parte per l’ultima frazione, regala l’al quartetto azzurro che si arrende solo agli Usa, che trionfano nonostante qualche cambio ‘avventuroso’. Noah Lyles, già vincitore nei 100 e nei 200, completa il tris con il terzo oro dei suoi. La Giamaica (37”76) è terza e si aggiudica la medaglia di bronzo. ...