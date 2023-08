Mondiali atletica Budapest | Italia in finale con staffette 4×400

(Di sabato 26 agosto 2023) Terzo posto per gli uomini nella propria batteria. Nuovo record per le azzurreinnellaaidileggera di2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3’00?14. Le azzurre della– Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan – corrono in 3’23?86 e con il nuovo recordno conquistano un posto nelladi domani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

